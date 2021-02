Verdachte opgepakt voor dood Groningse Els Slurink in 1997

De 33-jarige klinisch psychologe Slurink werd op 21 maart 1997 dood gevonden in haar benedenwoning aan het Van Brakelplein in de Zeeheldenbuurt in Groningen. Het slachtoffer, dat onderzoek deed naar kindermisbruik, had één steekwond: in haar hart. Tijdens het onderzoek is mannelijk DNA aangetroffen onder een van de nagels van het slachtoffer. In haar achtertuin werden schoenafdrukken van legerkisten gevonden.

De politie vroeg vorige week dinsdag in het programma Opsporing Verzocht aandacht voor deze cold case en kreeg zeker 140 tips. Meerdere tipgevers gaven ook namen door.

Posters

Ook hingen op bijna honderd locaties in de stad Groningen twee weken lang posters met daarop de vraag ‘Wie bracht Els Slurink om het leven?”. Op de Grote Markt stond een digitaal reclamebord en er werden flyers uitgedeeld aan voorbijgangers.

Hoewel de recherche lange tijd uitging van een persoonlijk motief, wordt inmiddels sterk rekening gehouden met het scenario dat Slurink haar moordenaar niet heeft gekend. De politie acht het aannemelijker dat ze om het leven is gebracht door een insluiper, bijvoorbeeld een inbreker of een dader met een seksueel motief.

Voor de tip die leidt tot de aanhouding en veroordeling van de dader is een beloning uitgeloofd van 15.000 euro.