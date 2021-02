Partijen willen veel beloven aan lhbti-gemeenschap

Het 'stembusakkoord' voor rechten op het gebied van seksuele en gender-identiteit zal een lange lijst worden. VVD, CDA, D66, SP, GroenLinks, PvdA, de Partij voor de Dieren en 50PLUS gingen vrijdag in het 'verkiezings-regenboogdebat' in Amsterdam mee in veel voorstellen van belangenorganisatie COC Nederland om de emancipatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender en intersekse personen te verbeteren.

Het idee is dat de voorstellen ook na de verkiezingen op een meerderheid kunnen rekenen. Dat betekent dat ze doorgevoerd kunnen worden, maar hoe precies zal afhangen van de coalitiesamenstelling: conservatief-christelijke partijen die meeregeren kunnen nog aan de rem trekken.

Maar de aanwezige partijen willen veel beloven voor de komende regeerperiode. Bijzonder is vooral het 'transitieverlof' waar alle partijen voor stemden. Transgender personen die een geslachtsoperatie ondergaan, moeten hier van werkgevers verplicht vrij voor krijgen. Partijen willen dat wettelijk regelen.

Discriminatierechercheurs

Ook moet geweld tegen lbhti'ers beter worden aangepakt, onder meer door discriminatierechercheurs aan te stellen en aandacht te hebben voor discriminatie op de politieacademie, vinden de partijen. Operaties die vaak zonder toestemming en zonder medische noodzaak worden verricht op erg jonge intersekse kinderen, geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken, moeten wettelijk verboden worden. De politici willen daarnaast dat scholen geen lhbti-leerlingen meer kunnen afwijzen.

Niet overal werd volledige consensus over bereikt. Zo zei de VVD dat ze niet kon beloven de financiële steun aan lhbti-activisten in het buitenland te verlengen. Het CDA wil meeroudergezinnen nog niet volledig erkennen. Maar in beide gevallen gaven de partijen aan dat "niets in steen gebeiteld is".

Op 13 maart, vier dagen voordat de verkiezingen worden gehouden, zullen de partijen het uiteindelijke 'regenboogakkoord' tekenen. Aan de teksten van de voorstellen wordt mogelijk nog gesleuteld om een zo groot mogelijke meerderheid te halen. COC Nederland komt ook met een kieswijzer, waar kiezers kunnen kijken hoe de partijen tegen verschillende lhbti-onderwerpen aankijken.