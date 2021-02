Partijen vallen over Hoekstra in ‘regenboogdebat’

De seculiere partijen richtten tijdens een COC-verkiezingsdebat donderdagavond in Amsterdam over lhbti-onderwerpen hun pijlen op CDA-leider Wopke Hoekstra. Een "hoopje op Hoekstra", vatte SP-Kamerlid Peter Kwint bijvoorbeeld de de discussie over vrijheid van onderwijs samen.

Over veel onderwerpen waren partijen het eens. Ze willen stappen zetten op het gebied van geweld tegen lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgender en intersekse personen en voor de emancipatie van deze groep. CDA en VVD stonden tegenover de linkse partijen D66, GroenLinks, PvdA, SP en de Partij voor de Dieren. De twee grote coalitiepartijen plaatsten in een aantal gevallen kanttekeningen bij voorstellen die werden voorgelegd, tot woede van hun tegenstanders.

Het was voor het eerst dat een leider van de christendemocratische partij bij het 'regenboogdebat' aanwezig was. Dat is doelbewust gedaan: "Als lijsttrekker zet je je eigen accenten", zegt Hoekstra. Een daarvan is de emancipatie van de lhbti-gemeenschap, gaf hij aan. Hoekstra kwam van te voren al met een voorstel voor een nationaal coördinator om geweld tegen lbhti'ers in beeld te brengen.

D66-fractievoorzitter Rob Jetten hoopte naar aanleiding daarvan dat hij met "een nieuw CDA" te maken had. Maar hij was "teleurgesteld" dat het CDA nog geen werk heeft gemaakt van speciale discriminatierechercheurs. Ook GroenLinks-leider Jesse Klaver en voorvrouw Lilianne Ploumen van de PvdA vielen Hoekstra aan op de standpunten van zijn partij.

Hoewel Hoekstra meeging in veel voorstellen voor lhbti-emancipatie, pleitte hij bijvoorbeeld tegen een acceptatieplicht voor scholen. Partijen moesten volgens Hoekstra niet beloven dat ze de indicatie van iemands gender of geslacht in het paspoort zomaar kunnen weghalen. Dit moet immers op Europees niveau geregeld worden, zei hij.

Ook het volledig erkennen van gezinnen met meer dan twee ouders wilde Hoekstra nog niet. Dit kabinet heeft stappen gezet zodat derde ouders deels gezag krijgen, zodat ze bijvoorbeeld mee mogen naar ouderavonden op school. Maar ze worden nog niet volledig erkend. "Ik denk dat je met dat deelgezag eerst ervaring moet opdoen", zei Hoekstra hierover.