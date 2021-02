COC lanceert kieswijzer tijdens Regenboog Verkiezingsdebat

Het COC lanceert vrijdagavond Rainbowvote.nu, een kieswijzer speciaal voor de lhbti-gemeenschap bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Op de website vinden kiezers de standpunten van politieke partijen over lhbti-kwesties. De belangenorganisatie presenteert de stemhulp tijdens het Regenboog Verkiezingsdebat in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, waar de lijsttrekkers van onder meer GroenLinks, PvdA, CDA en D66 met elkaar in debat gaan.

De kieswijzer behandelt onderwerpen die lhbti'ers (lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgender en intersekse personen) raken. Bijvoorbeeld standpunten de positie van transgender personen, de aanpak van discriminerend geweld en of er een meerouderschapswet moet komen. Daarbij is gekeken naar de onderwerpen die nu spelen in de gemeenschap.

Ook zijn bijna zeventig 'regenboogkandidaten' op de website te vinden. Dat zijn er iets meer dan bij de voorgaande editie van de kieswijzer. Deze (kandidaat-)Kamerleden identificeren zich als lhbti of zetten zich extra in voor de gemeenschap. Daarnaast is te zien hoe partijen de afgelopen tijd stemden over lhbti-kwesties in de Kamer.

Alle partijen met minstens één zetel in de Kamer of in recente opiniepeilingen zijn benaderd om mee te doen aan de speciale kieswijzer. Tot nu toe hebben PVV, ChristenUnie, SGP, DENK, Forum voor Democratie en JA21 niet gereageerd.