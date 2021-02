Faillissement Miss Etam aanstaande na uitblijven loonbetaling

Werknemers van Miss Etam gaan maandag het faillissement van Miss Etam aanvragen. Het personeel wacht nog altijd op het loon over de maand januari. Volgens vakbond AVV verschuilt eigenaar Martijn Rozenboom van NXT Fashion zich onterecht achter het UWV dat een aanvraag voor coronasteun (NOW) nog in behandeling zou hebben.

Het is niet voor het eerst dat personeel van Miss Etam moet wachten op het loon. Ook in september was dit het geval. ‘Het personeel is het zat”, aldus Martin Pikaart van AVV. Volgens hem laat Rozenboom zijn personeel weer in de kou staan.

Miss Etam en Steps maakten eerder onderdeel uit van het Belgische modeconcern FNG dat in september failliet ging. De twee winkelketens werden verkocht aan NXT Fashion. Het UWV zou geen NOW-steun willen overmaken omdat sprake zou zijn van een nieuwe onderneming die geen aanspraak kan maken op steun van de overheid. NXT Fashion was het daar niet mee eens en voert als bewijs daarvoor aan dat de circa 300 personeelsleden ook eerder al in dienst waren.

AVV stapte samen met de ondernemingsraad van Miss Etam al twee keer naar de Ondernemingskamer vanwege de problemen bij Miss Etam.