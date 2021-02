WHO roept alle farmaceuten op te helpen met vaccinproductie

Volgens WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus is een enorme schaalvergroting in de productie van vaccins nodig. Hij riep vrijdag in een online nieuwsupdate in Genève farmaceutische bedrijven op fabrieken en faciliteiten beschikbaar te stellen om zo de capaciteit voor het maken van vaccins te vergroten. ‘Afgelopen week maakte het Franse Sanofi bekend dat het de productie van het vaccin Pfizer/BioNTech gaat ondersteunen. We vragen alle andere bedrijven om dit voorbeeld te volgen.’

Daarnaast herhaalde Ghebreyesus zijn vraag aan rijke landen om vaccins te doneren aan armere landen, zodra zorgmedewerkers en oudere mensen zijn gevaccineerd.