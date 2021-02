AEX sluit met klein verlies ondanks koerswinst Shell

De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies de handel uitgegaan, ondanks een stevige plus van zwaargewicht Shell. De olie- en gasreus profiteerde onder andere van de oplopende olieprijs. Het sentiment elders in Europa was wisselend na een tegenvallend banenrapport uit de Verenigde Staten.

De AEX sloot de laatste sessie van de week met een verlies van 0,2 procent op 653,24 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 989,41 punten. De beurs in Parijs steeg 0,8 procent dankzij sterke koerswinsten van de Franse banken. In Frankfurt verloor de DAX 0,1 procent. In Duitsland lieten de fabrieksorders in december een sterker dan verwachte daling zien door de lockdowns in de eurolanden. De FTSE-index in Londen verloor eveneens licht.

Shell voerde met een winst van bijna 3 procent de AEX aan. Het concern komt volgende week met een strategie-update, maar de eerste berichten over de te voeren koers na rampjaar 2020 zongen al wel rond. Naar verluidt wil Shell meer gaan inzetten op de handelstak, omdat dit beter aansluit bij het opwekken van duurzame energie. Daarnaast zou Shell zich meer willen bezighouden met de opslag van CO2. Mogelijk dat Shell ook uit Nigeria vertrekt. Maritiem dienstverlener Boskalis, die veel klanten heeft in de oliesector, stond in de MidKap bovenaan met een winst van dik 6 procent.

KPN

Verder won KPN 0,7 procent. Een boete van 3,9 miljoen euro die het telecomconcern eerder kreeg van de Autoriteit Consument & Markt voor het misleiden van consumenten werd met 800.000 euro verlaagd, omdat bepaalde onderbouwing ontbrak. Evengoed moet KPN, net als branchegenoten als Vodafone, Tele2 en T-Mobile nog altijd flink betalen.

BNP Paribas dikte in Parijs 2,4 procent aan. De grootste bank van Frankrijk zette in het vierde kwartaal meer geld opzij voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald vanwege de coronacrisis. De winst viel hoger uit dan verwacht. Ook is de bank optimistischer over het nieuwe jaar.

Carlsberg

In Kopenhagen steeg Carlsberg 3,5 procent. De Deense brouwer, die wordt geleid door de Nederlandse topman Cees ‘t Hart, verkocht afgelopen kwartaal bijna de helft minder bier in West-Europa door de sluiting van de horeca in veel landen. Het bedrijf gaat echter eigen aandelen inkopen en verhoogde het dividend. Concurrent Heineken won 0,2 procent in Amsterdam.

De euro was 1,2036 dollar waard, tegen 1,1973 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 57,01 dollar. Brentolie werd ook 1,3 procent duurder op 59,61 dollar per vat.