Minister dwingt Utrecht niet tot bouwen in Rijnenburg

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) is niet van plan de gemeente Utrecht te dwingen woningen te bouwen in de polders Rijnenburg en Rijerscop. Volgens de bewindsvrouw zou het zeker 3 tot 4 miljard euro kosten en is het aan een volgend kabinet om over zo’n uitgave te besluiten.

‘Vanwege onder andere de ligging is ontwikkeling van Rijnenburg en Reijerscop complex en duur”, schrijft Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer. Alleen al om het gebied bereikbaar te maken zou 1 miljard euro nodig zijn, zei de minister eerder. ‘Reijerscop is bovendien vanwege landschappelijke en cultuurhistorische waarde niet in beeld voor woningbouw.’

Met het besluit legt de minister een uitspraak van de Kamer naast zich neer. Een nipte meerderheid stemde eind vorig jaar voor een oproep van VVD en CDA om werk te maken van woningbouw in de gebieden.

Samen met het ministerie van Infrastructuur en de provincie wordt gewerkt aan ‘de verdere planontwikkeling tot 2040”, aldus Ollongren. Een volgend kabinet moet vervolgens een knoop doorhakken over de toekomst van het gebied, inclusief Rijnenburg en Rijerscop.