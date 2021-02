Suriname: reputatie geschaad door kwestie onderschepte euro’s

Suriname en Nederland overleggen over de omstreden afwikkeling van een in 2018 door Nederland onderschept bedrag van 19,5 miljoen euro. Dit is belangrijk omdat Suriname in een penibele financiële situatie zit en het land door deze kwestie reputatieschade opgelopen zou kunnen hebben, aldus minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken tegen het ANP.

De vermeende schade voor Suriname ontstond in mei 2018 toen het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) een zending van 19,5 miljoen euro van Suriname naar Nederland onderschepte. Het zou volgens het OM om een zending van zwart geld zijn gegaan. Afgelopen week pas is duidelijk geworden dat de inbeslagname door de Nederlandse autoriteiten onterecht was. Omdat het geld vanuit de Centrale Bank van Suriname was gestuurd, was er sprake van onschendbaarheid voor de bank en had het OM anders moeten optreden, vindt Suriname.

Ramdin wil op dit moment niet veder ingaan op de vraag of en hoe Nederland Suriname zou kunnen compenseren voor de imagoschade die het land heeft opgelopen. ‘Beide landen spreken elkaar regelmatig de laatste tijd. We zijn immers bezig de relatie tussen Nederland en Suriname te herstellen. Dit onderwerp komt in die gesprekken aan de orde”, aldus Ramdin.