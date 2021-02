Coronamaatregelen zitten opbouw natuurijsbanen in de weg

Coronaregels zitten de komst van natuurijsbanen in Nederland dwars. Met het verwachte winterweer van komend weekend en volgende week hopen verschillende ijsclubs een natuurijsbaan in gebruik te kunnen nemen. Andere verenigingen zoals in Veenoord en in Dronten kiezen er door de hindernissen vanwege de coronamaatregelen juist voor om helemaal niet open te gaan.