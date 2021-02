Thuisbezorgd: bezorgdienst stopzetten bij extreem weer

Als het niet meer veilig is om voor maaltijdbezorgers de weg op te gaan dit weekend, zal Thuisbezorgd.nl de service stopzetten. Dat laat een woordvoerder weten. ‘Ik denk dat het zondag wel reëel is om je af te vragen of je mensen op de fiets door de sneeuw moet laten gaan”, zo klinkt het.