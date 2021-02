De inhoudelijke behandeling van het liquidatieproces Marengo wordt ten minste een paar weken uitgesteld. Vanwege de huidige coronacrisis vindt de rechtbank Amsterdam het niet verantwoord om zo’n groot proces, met veel betrokkenen, nu door te laten gaan.

De eerste zittingsdag was gepland op 15 februari in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Het proces draait om in totaal zeventien verdachten, hoofdverdachte is Ridouan Taghi.