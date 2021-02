Meer nieuwe coronagevallen dan gemiddeld

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 4365 positieve coronatests geregistreerd. Dat is meer dan op woensdag en donderdag, en ook meer dan gemiddeld. In de afgelopen weken lag het aantal gevallen op vrijdagen juist wat lager dan op donderdagen.

In de afgelopen zeven dagen zijn 27.331 nieuwe gevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op 3904 gevallen per etmaal. Dat gemiddelde daalt al een paar weken, maar ten opzichte van donderdag blijft het vrijwel gelijk. Bovendien is het aantal meldingen vrijwel gelijk aan dat van vorige week vrijdag.

Amsterdam telde de meeste nieuwe meldingen. In de hoofdstad kwamen 245 besmettingen aan het licht. In Rotterdam testten 185 inwoners positief en in Den Haag 99 mensen. Verder werden 64 gevallen geregistreerd in Eindhoven, 59 in Den Bosch en 56 in Utrecht.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 60, vergelijkbaar met de dagen ervoor. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden.