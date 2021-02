WHO: nog jaren onderzoek naar oorsprong coronavirus

Er is nog jaren onderzoek nodig om de oorsprong van het coronavirus vast te stellen. Dat stelt een lid van het team van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dat in de Chinese stad Wuhan de bron van de Covid-19-pandemie probeert te ontdekken.

Teamlid Dominic Dwyer, een Australische microbioloog en deskundige op het gebied van infectieziekten, zei verrast te zijn door de moeilijkheden bij het achterhalen van de oorsprong van de wereldwijde virusuitbraak. De experts proberen de begindagen van de uitbraak van het coronavirus, dat in Wuhan voor het eerst werd vastgesteld, te begrijpen. Het is bekend dat het virus vanuit een markt in Wuhan is ‘geëxplodeerd”, maar de sleutel tot het antwoord is wat er rond die tijd en daarvoor gebeurde, zei Dwyer.

De oorsprong van het coronavirus is ook een politiek steekspel geworden na beschuldigingen dat China niet transparant was aan het begin van de uitbraak. Het communistische regime in Peking beweerde zelfs dat het virus ergens anders vandaan zou kunnen komen.

Dwyer erkent dat het naïef is te denken dat het zal lukken de allereerste infectie vast te stellen. De vroege gevallen werden in november geïdentificeerd, ‘maar het is net het stukje vooraf dat het zeer interessante, het lastige en het moeilijke deel is”. Maar dat speelt ook bij bijvoorbeeld Ebola, SARS of aids, benadrukt hij. Ook daar tasten wetenschappers nog in het duister over de exacte omstandigheden.

Het team, met daarin ook de Nederlandse viroloog Marion Koopmans, heeft nog zo’n week in China voordat de visa verlopen.