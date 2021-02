Alleen Johan Vlemmix op kieslijst De Feestpartij door ‘foutje’

Het is even geen feest bij De Feestpartij van Johan Vlemmix. Want de politicus in spé blijkt de enige naam op de kieslijst voor de verkiezingen in maart te zijn.

Dat komt door een misverstand, legt hij uit. ‘Er waren wat mensen bij de partij die hun best niet meer deden en van de lijst af wilden. Uiteindelijk was er zoveel gedoe, dat ik dacht: hier kan ik de oorlog niet mee winnen, ik stop ermee.’ Wanneer een kieslijst niet compleet of in orde is, krijg je als partij je ‘inschrijfgeld’ terug. En dus ging Vlemmix alleen, met een volledig lege kandidatenlijst, naar de kiesraad om zo zijn partij ongedaan te maken. ‘Alleen toen werd de partij opeens goedgekeurd en stond er, behalve ikzelf, niemand meer op de lijst. En dat was nu net niet de bedoeling.’

Vlemmix vindt het jammer, want er waren ook veel mensen die wel hun best deden voor De Feestpartij. ‘Maar nu ben ik dus in m’n eentje. Dat is eigenlijk ook wel prima”, realiseert hij zich. ‘Ik ga er toch niet vanuit dat ik meer dan één zetel ga halen.’

De carnavalszanger kan als politicus lekker zijn gang gaan, want er waren wat partijpunten waar de rest het niet mee eens was. ‘Zoals 10.000 euro voor alle Nederlanders, om zo de coronacrisis een beetje te compenseren”, aldus Vlemmix.