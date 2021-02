Extra bevoorrading Albert Heijn op zaterdag vanwege winterweer

Veiligheid staat volgens Albert Heijn voorop. Ook houdt de supermarktketen ‘nauwlettend’ de weersvoorspelling in de gaten en houdt het lokale situaties in het oog. Voor de bezorging zijn de bezorgauto’s sowieso uitgerust met een sneeuwschep en andere middelen voor winterse omstandigheden. ‘Dit is standaard van december tot en met maart en is dus niet specifiek voor aankomend weekend”, aldus de zegsvrouw.

