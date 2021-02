Varend Corso Westland gaat dit jaar opnieuw niet door

Het Varend Corso in het Westland gaat dit jaar opnieuw niet door vanwege het coronavirus. Dat heeft de organisatie donderdagavond besloten.

Afgelopen jaar gelastte de organisatie het evenement ook al af. Dit jaar zou het corso van 1 tot en met 4 juli plaatsvinden. ‘Met enorm optimisme is al geruime tijd onderzocht hoe en zelfs wanneer het corso met thema ‘It’s showtime’ toch kon varen. Hoe graag iedereen dit ook wilde, de huidige lockdownsituatie zet ons allemaal terug in de realiteit”, laat de organisatie over het besluit weten.

Bij het Varend Corso varen versierde boten langs vier verschillende routes in het Westland. De parade doet onder meer Den Haag, Delft, Rijswijk, Naaldwijk, Maassluis en Vlaardingen aan. Elk jaar staan ongeveer een half miljoen mensen op de oevers te kijken.