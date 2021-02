Meeste testlocaties Rotterdam-Rijnmond zondag en maandag dicht

Zo goed als alle testlocaties in de regio Rotterdam-Rijnmond zijn zondag en maandag dicht vanwege het verwachte winterse weer. Alleen de locaties bij Ahoy en Rotterdam The Hague Airport blijven open. Daar worden extra teststraten ingericht. Het vliegveld van Rotterdam is vooralsnog de enige vaccinatielocatie in de regio. Die inentingen gaan gewoon door.

Mensen die een testafspraak voor een andere locatie hadden, worden gebeld om een nieuwe afspraak in te plannen, laat de GGD Rotterdam-Rijnmond weten.