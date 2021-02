Advies aan kabinet: schort adoptie kinderen uit buitenland op

Onzeker is nog of het kabinet de adviezen uit het onderzoeksrapport, dat maandag wordt gepresenteerd, ook volledig overneemt. Volgens ingewijden wordt daar nog over gesproken. Een vraag is bijvoorbeeld of al lopende procedures nog wel mogen worden afgerond.

De commissie onder leiding van Tjibbe Joustra, voormalig voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), heeft onderzoek gedaan naar mogelijke misstanden rond adopties in de periode 1967 tot en met 1997. Maar daarbij is zij gestuit op problemen rond de procedures die nog altijd niet zijn opgelost.

Nederlandse betrokkenheid

Eerder werd al bekend dat Nederlandse ambtenaren mogelijk betrokken waren bij illegale adopties van kinderen uit Brazilië in de jaren zeventig en tachtig. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) gaf daarop opdracht om daar nader onderzoek naar te doen. Daarbij is ook gekeken naar adopties uit Bangladesh, Colombia, Indonesië en Sri Lanka.

Verantwoordelijk minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) wil nog niet op de inhoud van het rapport ingaan. ‘Het is echt belangrijk dat de commissie de kans krijgt in alle zorgvuldigheid het rapport te presenteren, te laten zien wat er precies in staat. Dat is breder dan wat vanochtend in het AD stond. Met zo’n gevoelig onderwerp past het niet om er nu op te reageren”, aldus de minister.

De vier organisaties met een vergunning voor interlandelijke adopties zeggen dat ze het rapport nog niet hebben gezien. Ze willen pas reageren als het rapport is gepubliceerd.