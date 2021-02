Celstraffen tot zes weken voor opruiing in Noord-Holland

Een man van 37 jaar uit Medemblik kreeg van de rechter een celstraf van zes weken, waarvan de helft voorwaardelijk. In aanloop naar de rellen had hij via een WhatsAppgroep opgeroepen tot geweld in Medemblik. Hij zou hebben aangespoord om te rellen en onder meer boksbeugels en vuurwerk mee te nemen.

Een 19-jarige man uit Alkmaar kreeg een celstraf van vijftien dagen, waarvan vijf voorwaardelijk, voor het (verder) verspreiden van een opruiend bericht op Snapchat. In dat bericht werd opgeroepen om te rellen in zijn stad. Er stond in: ‘Alkmaar opstaan!’ en ‘Wie doet er mee aan rellen in de stad? Ik zie jullie zo meteen strijders. Ik wil heel Alkmaar zien losgaan.’

Een 27-jarige man uit Zaandam werd vrijgesproken van openlijk geweld. Het OM zegt dat de man op maandagavond 25 januari meerdere malen zwaar vuurwerk naar de politie heeft gegooid. De man vertelde de rechter dat hij per ongeluk in de ongeregeldheden belandde toen hij op weg was naar de supermarkt. Het vuurwerk dat in zijn jaszak is gevonden, zat er volgens hem al sinds de jaarwisseling.