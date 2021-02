Oproep brandweer: houd brandkranen sneeuwvrij

De brandweer roept iedereen die de komende dagen gaat sneeuwruimen op om ook brandkranen van sneeuw te ontdoen. Brandkranen zijn te vinden op strategische punten in de straat, het trottoir of in de berm en te herkennen aan een rood identificatiebordje. Vaak wijst een gele pijl naar de plek van de brandkraan, aldus Brandweer Nederland. Bij het blussen van een brand is veel water nodig.