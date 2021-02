Britse verkiezingen in mei gaan door, ondanks coronapandemie

Inwoners van Engeland en Wales kunnen in mei gewoon naar de stembus, ondanks de coronapandemie. De regering heeft wel extra maatregelen aangekondigd om te zorgen dat de lokale verkiezingen veilig verlopen. Zo moeten kiezers dit keer een eigen pen meenemen naar het stemhokje, berichten Britse media. Ook het dragen van mondkapjes in stembureaus is verplicht.

De Britse regering had zich beraden op de vraag of de verkiezingen wel konden doorgaan. In Engeland is momenteel nog een lockdown van kracht die verspreiding van het coronavirus moet voorkomen. Londen heeft nu besloten om lokale overheden zeker 30 miljoen pond (34 miljoen euro) extra te geven om te zorgen dat de stembusgang op 6 mei veilig kan verlopen.

In stembureaus wordt onder meer handalcohol neergezet en er worden maatregelen genomen om te zorgen dat mensen voldoende afstand houden. De regering versoepelt ook de regels voor kiezers die iemand willen machtigen om namens hen te stemmen. Ze kunnen dat ook op de verkiezingsdag nog tot het eind van de middag via een spoedprocedure regelen als ze verdachte symptomen hebben en in zelfisolatie moeten.

‘Democratie mag niet worden afgeblazen vanwege Covid”, zei minister Chloe Smith, die met Covid verwees naar de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Niet alleen Britse kiezers gaan de komende maanden naar de stembus. In Nederland worden in maart verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Ook hier moeten stembureaus ‘coronaproof’ worden gemaakt.