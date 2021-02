‘Test- en prikstraten blijven zo veel mogelijk open’

Coronateststraten en vaccinatielocaties blijven de komende dagen zo veel mogelijk open. Medewerkers zetten alles op alles om de locaties bereikbaar te houden tijdens het verwachte winterweer. Mensen hoeven niet buiten te wachten, ze mogen in hun auto blijven of de locaties maken gebruik van een aangrenzende ruimte om wachtenden op te vangen. En als mensen zich echt niet veilig voelen, mogen ze het afsprakennummer bellen om hun afspraak te verzetten, laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland weten.

Op sommige plekken worden extra medewerkers ingezet om mensen van hun auto naar de locatie en terug te begeleiden. Buiten wordt sneeuw geruimd en zout gestrooid en er staan extra heaters. Sommige locaties bieden mensen chocolademelk, op een andere plek wordt misschien muziek geregeld en in Utrecht staan extra rolstoelen klaar voor mensen die slecht ter been zijn. Sommige straten gaan iets later open, of ze zijn juist iets langer open zodat ze afspraken meer kunnen spreiden.

De plannen kunnen wel veranderen, benadrukt de GGD-koepel. ‘Mocht er code rood komen, wordt het misschien een ander verhaal. Maar het uitgangspunt is dat de locaties zo veel mogelijk openblijven.’