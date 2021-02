Miljardair Michael Bloomberg weer aan de slag als klimaatgezant

De topman van de Verenigde Naties heeft miljardair Michael Bloomberg weer benoemd tot klimaatgezant. Hij moet zich gaan inzetten voor ambitieuzer klimaatbeleid in aanloop naar een internationale klimaattop in november.

De voormalige burgemeester van New York heeft al ervaring als klimaatgezant. Hij vervulde die rol ook al in 2018 en 2019. Daarna deed hij een stap terug om een gooi te doen naar het presidentschap in de VS. Bloomberg pompte veel geld in zijn campagne, maar verloor bij de Democratische voorverkiezingen toch van Joe Biden. Die won later ook de presidentsverkiezingen.

De Verenigde Naties zeggen dat Bloomberg onder meer gaat overleggen met vertegenwoordigers van overheden en het bedrijfsleven. De inzet is het ‘voltooien en uitvoeren van plannen, vooral in landen, industrieën en sectoren met een hoge uitstoot, om de overgang naar een economie die draait op schone energie enorm te versnellen”.