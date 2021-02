Koek-en-zopie mag bij natuurijsbaan, schaatsen in groepjes niet

Nu er vriesweer op komst is terwijl we nog midden in de strenge coronalockdown zitten, komen de veiligheidsregio’s alvast met een aantal regels voor schaatspret op natuurijs.

De natuurijsbanen mogen open. Mensen van 18 jaar en ouder mogen daar in hun eentje schaatsen of hooguit met z’n tweeën, maar dan wel op 1,5 meter afstand. Jongeren tot en met 17 mogen wel in grotere groepjes schaatsen. Schaatswedstrijden en toertochten zijn niet de bedoeling en kleedkamers en kantines van ijsverenigingen blijven dicht. Maar een koek-en-zopietent, waar je buiten iets te eten en drinken afhaalt, mag wel.

Als het te druk is op de ijsbaan, ga dan weer weg, drukken de veiligheidsregio’s de enthousiastelingen op het hart. Het beste is als ijsverenigingen een ‘coronacoördinator’ aanwijzen, die de baan kunnen sluiten als er te veel schaatsers zijn.

Sluiting

Als het echt veel te druk wordt of als schaatsers zich duidelijk niet aan de regels houden, zullen burgemeesters ingrijpen door bijvoorbeeld een parkeerplaats of een ijsbaantje te sluiten. Dat zegt de voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters Hubert Bruls, zelf burgemeester van Nijmegen. Bruls waarschuwt schaatsliefhebbers dat ze extra voorzichtig moeten zijn. ‘De druk op de zorg is al hoog, die moeten we niet nog meer belasten”, aldus de burgemeester, doelend op ongelukken die vooral onervaren schaatsers makkelijk overkomen.

Schaatsbond Bond KNSB heeft op de website tal van tips en adviezen geplaatst voor schaatsen in coronatijd. Beheerders van natuurijsbanen kunnen daar ook een protocol vinden om hun ijsbaan veilig te openen.