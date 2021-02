Weg lijkt vrij voor benoeming Nigeriaanse kandidaat tot hoofd WTO

In november werd nog een belangrijke bijeenkomst van de WTO geannuleerd. Daar zou worden gestemd over de benoeming van Okonjo-Iweale. De Amerikaanse regering van voormalig president Donald Trump had als enige land haar kandidatuur afgewezen. De VS stonden achter de kandidatuur van Yoo. Zij trekt zich nu terug na overleg met verschillende landen, waaronder de nieuwe Amerikaanse regering van president Joe Biden.

Onder leiding van oud-president Donald Trump trokken de VS zich steeds minder aan van de WTO. Doordat de Amerikaanse regering weigerde nieuwe leden voor de belangrijkste geschillencommissie van de organisatie te benoemen, werd het orgaan feitelijk lamgeslagen.

Topfunctie

Met Okonjo-Iweale zou de WTO voor het eerst in haar 25-jarige bestaan een vrouw aan het hoofd krijgen. De 66-jarige econoom Okonjo-Iweale was eerder minister van Financiën en Buitenlandse Zaken in haar geboorteland. Ook werkte ze als ontwikkelingseconoom bij de Wereldbank in Washington.

De topfunctie bij de WTO kwam in augustus onverwacht vrij door het terugtreden van de Braziliaan Roberto Azevêdo, een jaar voordat zijn termijn zou aflopen. Aanvankelijk circuleerde ook de naam van de Nederlandse minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) als opvolger, maar zij liet weten niet beschikbaar te zijn.