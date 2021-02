Relschopper Eindhoven herkend en aangehouden

Een 22-jarige man uit Zaandam is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden voor betrokkenheid bij de avondklokrellen in Eindhoven. De man meldde zichzelf op het politiebureau, nadat hij werd herkend op beelden die deze week werden getoond in opsporingsprogramma’s, meldt de politie.

De Zaandammer wordt ervan verdacht stenen te hebben gegooid, waardoor ruiten van een koffiezaak op het Centraal Station in Eindhoven sneuvelden. Ook zou hij betrokken zijn geweest bij het in brand steken van een auto van spoorbeheerder ProRail voor het station.

Het tonen van beelden van de verdachte op social media en in opsporingsprogramma’s leverde volgens de politie zeer concrete tips op over zijn identiteit. De beelden van de verdachte zijn inmiddels verwijderd. De politie doet verder onderzoek naar zijn exacte rol bij de rellen.

De politie roept andere relschoppers op zichzelf te melden. De politie stelt over zeer veel beelden te beschikken. ‘Een groot deel daarvan is door burgers zelf bij ons aangeleverd en daar zijn we heel blij mee. De komende tijd zullen we ook vaker de hulp van het publiek inroepen om relschoppers te identificeren. Was je bij de rellen betrokken? En wil je voorkomen dat je in beeld komt? Meld jezelf dan bij de politie.’