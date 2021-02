Zes maanden cel voor gooien stenen en fiets bij rellen Eindhoven

De politierechter in Den Bosch heeft vrijdag zes maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, opgelegd aan een 24-jarige Eindhovenaar die op zondag 24 januari betrokken was bij de avondklokrellen in Eindhoven.

Stanley C. hitste de groep op door zich voor de groep te plaatsen, tussen de ME en de demonstranten. Hij stond met zijn armen te zwaaien en de politie uit te dagen. Hij greep in zijn kruis richting de agenten en gooide met stenen en een fiets naar de agenten. De man heeft bekend dat hij stenen gooide.

De politierechter zei bij de uitspraak dat het ‘een soort oorlogssituatie’ was in Eindhoven. ‘En u was in het begin één van de actiefste deelnemers, een voorloper.’ Tegen de man was een halfjaar onvoorwaardelijk cel geëist. Vanwege persoonlijke omstandigheden legde de politierechter een deel voorwaardelijk op.