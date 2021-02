Helft kinderen beweegt minder dan voor coronacrisis

De helft van de kinderen beweegt ‘aanzienlijk minder’ dan voor de coronacrisis. Dat hebben kinderartsen van het Maastricht UMC+ in samenwerking met andere ziekenhuizen vastgesteld. Eén op de vijf kinderen drinkt ook meer dan drie suikerhoudende drankjes per dag. Vóór de coronapandemie was dit nog één op de zeven.