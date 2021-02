Beurzen wachten op banencijfer VS, AEX licht hoger

De Europese aandelenbeurzen gingen vrijdag licht omhoog. Beleggers verwerkten de stevige koerswinsten op Wall Street, waar de belangrijke beursgraadmeter S&P 500 een nieuw recordniveau bereikte. Verder werd vooral gewacht op het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag wordt vrijgegeven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 655,62 punten. Chipmachinemaker ASML ging aan kop in de hoofdindex met een winst van 1 procent. Verfconcern AkzoNobel sloot de rij met een min van 0,9 procent. De MidKap won 0,5 procent tot 987,88 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen klommen 0,1 procent. Parijs steeg 0,6 procent.

Beleggers hielden de ontwikkelingen rond de vaccins in de gaten. Farmaceut Janssen Biotech uit Leiden heeft bij de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit een aanvraag ingediend voor een versnelde goedkeuring van zijn coronavaccin. Het vaccin van Janssen, een dochterbedrijf van Johnson & Johnson, biedt 66 procent bescherming tegen het coronavirus. Dat is lager dan bij andere vaccins, maar van het middel van Janssen is slechts één inenting nodig.

Kuaishou Technology

De aandacht ging daarnaast uit naar de beursgang van de Chinese sociale media-app Kuaishou Technology in Hongkong. Het aandeel van de concurrent van de populaire video-app TikTok werd dik 160 procent meer waard. Kuaishou, waarin het Chinese internetbedrijf Tencent een groot belang heeft, haalde met de beursgang 5,4 miljard dollar op. In Amsterdam bleef Prosus ongewijzigd. De techinvesteerder heeft op zijn beurt een groot belang in Tencent.

In Parijs won BNP Paribas 0,7 procent. De grootste bank van Frankrijk zette in het vierde kwartaal meer geld opzij voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald vanwege de coronacrisis. De nettowinst viel desondanks iets hoger uit dan analisten hadden verwacht. De Franse farmaceut Sanofi presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en werd beloond met een koerswinst van 2,7 procent.

Carlsberg

Carlsberg klom 2,8 procent in Kopenhagen. De Deense brouwer, die wordt geleid door de Nederlandse topman Cees ‘t Hart, verkocht afgelopen kwartaal bijna de helft minder bier in West-Europa door de sluiting van de horeca in veel landen. Het bedrijf kondigde tevens een nieuw aandeleninkoopprogramma aan en verhoogde het dividend. Concurrent Heineken won 0,1 procent in Amsterdam.

De euro was 1,1977 dollar waard, tegen 1,1973 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,9 procent tot 56,75 dollar. Brentolie werd ook 0,9 procent duurder, op 59,37 dollar per vat.