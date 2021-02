Honderden Myanmarezen trotseren leger en demonstreren tegen coup

Er waren ongeveer tweehonderd mensen afgekomen om de protestactie bij de Dagon Universiteit in Yangon. ‘Als burger kan ik deze militaire staatsgreep absoluut niet accepteren”, zei een docent. ‘We moeten ons verzetten tegen deze dictatuur.’ Actievoerders maakten ook een gebaar waarbij ze drie vingers omhoog staken. Die begroeting was ook te zien bij protesten in Thailand en is afkomstig uit de boeken- en filmreeks The Hunger Games.

Ook in hoofdstad Naypyidaw trotseerden burgers de coupplegers. Tientallen medewerkers van ministeries poseerden voor groepsfoto’s terwijl ze rode lintjes droegen. De militaire machtshebbers arresteerden ondertussen ook een naaste medewerker van Suu Kyi, haar 79-jarige rechterhand Win Htein. Hij zou in het huis van zijn dochter zijn opgepakt.

Het leger greep begin deze week de macht, vlak voordat het parlement bijeen zou komen. Die volksvertegenwoordiging zou worden gedomineerd door de NLD-partij van Suu Kyi. Die versloeg bij de verkiezingen van vorig jaar een aan het leger gelieerde politieke partij. De militairen klaagden daarop dat er fraude was gepleegd.