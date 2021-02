Cosmeticabedrijf Yves Rocher sluit alle Nederlandse winkels

Cosmeticabedrijf Yves Rocher sluit zijn Nederlandse winkels en schoonheidssalons. ‘De huurcontracten van onze zeven vestigingen in Nederland verlopen dit jaar, en we zullen ze inderdaad niet verlengen”, heeft directeur Julie Rosenkrantz van Yves Rocher Benelux gezegd in een gesprek met RTL Z.

Volgens haar heeft het besluit de winkels te sluiten verschillende redenen. ‘In de eerste plaats groeide de winkelomzet al tien jaar niet meer. Bovendien werden de winkels steeds minder bezocht door klanten. Ook bleek het lastig onze eigen winkels om te vormen tot franchisevestigingen”, vertelde ze aan de nieuwszender.

Rosenkrantz gaf ook aan dat Yves Rocher het in Nederland sowieso meer moet hebben van het postorderbedrijf en de webshop. Die leveren veel meer omzet op dan de winkels en via deze kanalen zullen de Fransen dan ook in Nederland actief blijven. In het gesprek met RTL noemde de directeur de coronacrisis niet als reden voor het besluit.

Yves Rocher bestaat al sinds 1959. Toen begon de gelijknamige ondernemer in Frankrijk een postorderbedrijf voor plantaardige verzorgingsproducten. Inmiddels telt de onderneming duizenden winkels in tientallen landen.