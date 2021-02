Weer ruim een miljoen kijkers voor Marble Mania

In Marble Mania nemen BN’ers het in verschillende teams tegen elkaar op in een knikkerwedstrijd. Het programma eindigde op plek 6 in de kijkcijferlijst van donderdag.

Marble Mania moest programma’s als het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (2,49 miljoen), het NOS Journaal van 18.00 uur op NPO 1 (1,62 miljoen), het Half acht nieuws op RTL 4 (1,4 miljoen), EenVandaag op NPO 1 (1,27 miljoen) en Dit was het nieuws op NPO 1 (1,17 miljoen) voor laten gaan.

Ook de TV Kantine op RTL 4 passeerde de grens van een miljoen kijkers. In het programma was een persiflage te zien op De Slimste Mens.