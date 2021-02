Rode Kruis wil helpen om 500 miljoen mensen te vaccineren

De internationale organisatie zet in op deze grootschalige hulpverlening omdat tot nu toe 70 procent van alle vaccins geleverd is aan de vijftig rijkste landen in de wereld. De vijftig armste landen ter wereld ontvingen nog geen 0,1 procent van alle vaccins, aldus de hulporganisatie. ‘Het is ons plan om te zorgen dat de vaccins niet alleen de hoofdsteden van landen bereiken, maar dat ook kwetsbare mensen, die in risicogebieden of afgelegen gebieden wonen, dezelfde bescherming krijgen”, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Nederlandse Rode Kruis.

Het Rode Kruis staat al in 66 landen klaar om met de hulpverlening te starten. In tientallen andere landen zijn de gesprekken met overheden hierover in volle gang. Het Rode Kruis hoopt dat de armere landen alsnog snel vaccins krijgen, bijvoorbeeld via het internationale Covax-programma, zodat er ook daadwerkelijk kan worden geholpen. De organisatie gaat daarnaast ook helpen bij de strijd tegen desinformatie over vaccins.

Het Rode Kruis waarschuwt voor de ongelijkheid bij het vaccineren. ‘Dit is verontrustend en oneerlijk, maar het kan er bovendien voor zorgen dat deze pandemie nog langer voortduurt of wordt verergerd”, vindt Jagan Chapagain, hoofd van het Internationale Rode Kruis. Het Rode Kruis vreest dat het Covid-19-virus zal blijven circuleren en muteren als grote delen van de wereld niet gevaccineerd worden. Dit kan leiden tot het ontstaan van nieuwe mutaties van het virus, waardoor het virus mensen kan infecteren die al zijn gevaccineerd.