Fonds voor slachtoffers Epstein opgedroogd, betalingen uitgesteld

Het fonds voor de slachtoffers voor de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is opgedroogd en stopt tot zeker 25 maart met het uitbetalen van compensaties. Het fonds kan niks uitkeren omdat het geld op de lopende rekening, ook wel bekend als liquide middelen, van de overleden Amerikaanse multimiljonair op is. Inmiddels zijn uit het fonds al 50 miljoen dollar aan compensaties betaald aan 150 slachtoffers.

Epstein pleegde op 10 augustus 2019 zelfmoord in zijn cel in afwachting van zijn proces. Zijn vermogen wordt geschat op 240 miljoen dollar, maar een groot deel daarvan zit vast in niet-liquide middelen, zoals huizen, vliegtuigen en particuliere investeringen. Vanwege de coronacrisis zou het lastig zijn de bezittingen te verkopen.

Jordana Feldman, beheerder van het fonds, zegt dat de opschorting haar spijt, maar deze nodig is om de rechten van de slachtoffers te beschermen. ‘Als we een compensatie aanbieden die niet op tijd of volledig kan worden uitbetaald, brengt dat hun belangen in gevaar”, aldus Feldman. Feldman gaat er niettemin vanuit dat er binnenkort weer genoeg geld is om de slachtoffers te compenseren.

Epstein werd gearresteerd op beschuldigingen van kindermisbruik en mensenhandel, waarvan tientallen minderjarige meisjes het slachtoffer werden.