Warmetruiendag: al 15 jaar de verwarming een graadje lager

Door de lockdown doen dit jaar honderden scholen, universiteiten en overheidsinstellingen niet mee. ‘We hopen maar dat in die lege kantoren de verwarming uitstaat. Maar uit de grafieken blijkt dat er momenteel meer energie wordt verbruikt dan vorig jaar”, laten de organisatoren weten. Ze vragen Nederlanders om nu thuis mee te doen.

Volgens de organisatie bespaart Nederland 3,3 miljoen kubieke meter gas en 6,3 miljoen kilo CO2-uitstoot als iedereen op warmetruiendag de thermostaat een graad lager zet. Als dat gedurende het hele stookseizoen zou gebeuren, wordt het jaargebruik van een stad zo groot als Amsterdam bespaard.

Erg koud is het vrijdag overigens nog niet. Volgens Weer.nl is het overdag rond de 10 graden. In en na het weekend zal het pas kouder worden en is er kans op sneeuw.