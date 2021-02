Nieuwe lijsttrekkers voor het eerst tegenover elkaar

De nieuwe lijsttrekkers van het CDA, D66 en PvdA staan vrijdag voor het eerst tegenover elkaar. Wopke Hoekstra (CDA), de kersverse PvdA-leider Lilianne Ploumen, en D66-lijsttrekker Sigrid kaag gaan met elkaar en andere kopstukken in debat over homorechten en andere onderwerpen die LHBTI’ers (lesbiennes, homo’s, biseksuelen, en transgender en intersekse personen) raken.

Belangenorganisatie COC Nederland wil van de partijen weten wat zij de komende regeerperiode willen doen voor de LHBTI-gemeenschap. Bijvoorbeeld over de aanpak van anti-homogeweld en scholen die LHBTI’ers afwijzen. Ook het verbod op homogenezing zal aan bod komen.

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 en 2017 is naar aanloop van het COC-debat een ‘stembusakkoord’ gesloten. Ook dit jaar zal de organisatie op zoek gaan naar mogelijke meerderheden. Op die manier hoopt COC Nederland ervoor te zorgen dat plannen om het welzijn van LHBTI’ers te verbeteren, terechtkomen in het regeerakkoord of via een Kamermeerderheid werkelijkheid worden.