Tientallen omwonenden gaan Tata Steel aanklagen

‘Deze fabriek dumpt gewetenloos en opzettelijk gevaarlijke stoffen in de lucht en bodem van een dichtbevolkt gebied en in de vrije natuur. Opzettelijk, want het zijn zeer riskante productieprocessen waar zij bewust mee bezig zijn”, aldus de strafpleiter tegen de krant. Dat Tata Steel de vergunningvoorschriften op grote schaal overtreedt, is volgens Ficq makkelijk te bewijzen. Diverse overtredingen zijn immers al vastgesteld door gerechtelijke instanties en door de provincie. Bovendien zijn er dwangsommen voor opgelegd.

Behalve Tata Steel krijgt ook slakverwerker Harsco op hetzelfde industrieterrein te maken met een aangifte. Dit bedrijf verwerkt restproducten van Tata en was van 2016 tot 2019 verantwoordelijk voor de geruchtmakende grafietregens in Wijk aan Zee en IJmuiden.

Tata Steel is woensdag om een reactie gevraagd, maar heeft nog niet gereageerd.

Volgens het Noordhollands Dagblad wacht Ficq nog een paar weken met het doen van aangifte. Ze hoopt dat zich eerst nog meer mensen bij de strafzaak aansluiten. Dat kan via Frissewind.nu, de website van een stichting die is opgericht door ‘bezorgde ouders uit de regio Kennemerland’. ‘Hoe meer mensen zich aansluiten, hoe beter”, zegt Ficq. ‘Ik wil laten zien dat het niet de klachten zijn van maar één persoon, vereniging, stichting of school, maar dat deze aanklacht heel breed gedragen wordt.’

Ze wil over een paar weken met een compleet dossier aankloppen bij het OM en hoopt dat de officier van justitie op grond daarvan een onderzoek begint en beide bedrijven en hun leidinggevenden strafrechtelijk gaat vervolgen.