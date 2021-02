Medisch directeur Pfizer: te vroeg voor vaccinatiebewijs

Het is nog te vroeg om te gaan werken met een vaccinatiebewijs. Dat zegt Marc Kaptein, medisch directeur Nederland van vaccinfabrikant Pfizer, in het televisieprogramma Op1. ‘Als je gevaccineerd bent tegen corona, word je in principe niet ziek, maar je kunt nog niet zeggen dat je geen drager bent van het virus. Daar is het laatste woord absoluut nog niet over gesproken. Het is daarom veel te vroeg voor een vaccinatiebewijs. Je kunt daar pas in april/mei mee gaan experimenteren.’