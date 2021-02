VN-missie moet toezien op wapenstilstand Libië

Sinds de dood van heerser Moammar Kaddafi in 2011 verkeert Libië in chaos. De VN steunen de regering van premier Fayez al-Serraj, die zich met moeite staande heeft gehouden in de hoofdstad Tripoli met hulp van onder meer Turkije en Qatar.

De tegenpartij is krijgsheer Khalifa Haftar, die met zijn Libische Nationale Leger grote delen van het land controleert. Hij krijgt steun van onder meer Rusland, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten.

In oktober werd in Genève een wapenstilstand overeengekomen, die de strijdende partijen vooralsnog min of meer respecteren.

De ongewapende VN-missie zou in eerste instantie toezicht moeten houden in een gebied van een paar honderd kilometer langs de kust bij de strategische stad Sirte, en later worden uitgebreid. Het idee is dat gezamenlijke Libische politieteams van beide kanten de plaats innemen van milities en huurlingen die nu de scepter zwaaien in veel delen van het land.