Europese waakhond onderzoekt ‘Trump-therapie’ tegen coronavirus

De Europese medicijnenwaakhond EMA in Amsterdam onderzoekt coronatherapieën waarmee ook de Amerikaanse president Trump is behandeld. Het gaat om de medicijnen van de Amerikaanse fabrikanten Eli Lilly en Regeneron.

Het EMA gaat bekijken of coronapatiënten die geen extra zuurstof nodig hebben, maar een hoog risico lopen achteruit te gaan, baat hebben bij de behandeling. Het gaat om therapieën met antilichamen.

Trump werd er in oktober experimenteel mee behandeld. Hij kreeg de antilichaamtherapie van Regeneron voordat die wettelijke goedkeuring had gekregen. Hij zei later dat het medicijn ‘fantastisch werk’ had verricht. Eli Lilly ontwikkelde een vergelijkbare therapie.

Duitsland is als eerste land van de Europese Unie de experimentele behandeling met antilichamen al gaan gebruiken. De regering in Berlijn kocht 200.000 doses voor 400 miljoen euro.