Vanwege een reparatie van vorstschade is de Afsluitdijk (in de A7) vanaf vrijdagavond 21.00 uur een nacht dicht. Om 09.00 uur zaterdagochtend gaat de weg weer open. Weggebruikers moeten omrijden via de snelweg A6 en de Houtribdijk. Rijkswaterstaat waarschuwt het verkeer rekening te houden met een langere reistijd.

Voor hulpverleningsdiensten en openbaar vervoer blijft de Afsluitdijk wel toegankelijk.