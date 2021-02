Politie deelt beelden van relschoppers Rotterdam

De politie in Rotterdam heeft donderdag op internet de eerste beelden verspreid van verdachten die vorige week maandag betrokken waren bij de rellen en plunderingen in de stad. De mannen worden gezocht voor openlijke geweldpleging, diefstal, vernieling en brandstichting.

Het gaat om verdachten die betrokken waren bij vernielingen en plunderingen bij het politiebureau aan het Sandelingplein, een supplementenwinkel op de Groene Hilledijk en een supermarkt op de Beijerlandse Passage en brandstichtingen op de Groene Hilledijk.

Het gaat om veertien verdachten. Volgende week worden nieuwe beelden van andere relschoppers openbaar gemaakt. Daar zitten mogelijk ook minderjarigen tussen. De politie roept de verdachten op zich te melden om te voorkomen dat hun foto’s worden getoond in opsporingsprogramma’s op televisie of op schermen in Rotterdam.

Op de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid werden vernielingen aangericht aan zeventien winkels, waarvan er zeven werden geplunderd. De schade door de rellen op de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk in Rotterdam bedraagt bijna 300.000 euro, zei burgemeester Ahmed Aboutaleb woensdag op Radio Rijnmond.