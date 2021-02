UMCG platgebeld door scheldende tegenstanders coronaregels

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) wordt sinds woensdagochtend telefonisch belaagd door tegenstanders van de coronamaatregelen van het kabinet. De bellers zijn ‘dreigend, beledigend en zeer intimiderend”, aldus een woordvoerder van het academische ziekenhuis. Volgens hem wordt de actie gecoördineerd via groepen in de chatapp Telegram.

Aanleiding is het besluit van het kabinet om het UMCG aan te wijzen als plek waar coronapatiënten gedwongen kunnen worden geïsoleerd. Wanneer iemand corona heeft en niet zelf meewerkt aan isolatie, kan hij of zij verplicht worden opgenomen op de locatie Beatrixoord in Haren, die onder het UMCG valt. Dat moet voorkomen dat deze coronapatiënten anderen besmetten.

‘De bellers halen de Tweede Wereldoorlog erbij, roepen ‘sieg heil’ en zeggen dat we een concentratiekamp zijn. Als je dat de hele dag naar je hoofd geslingerd krijgt kun je nagaan hoe ingrijpend dat is”, zegt de woordvoerder van het UMCG. Een medewerker van de telefooncentrale van het ziekenhuis is donderdagochtend overstuur naar huis gegaan. ‘Hij heeft woensdag de hele dag telefoontjes met scheldpartijen en beledigingen gehad. Hij had een slechte avond en bij het eerste telefoontje ging het weer mis. Let wel: dit zijn mensen die een dikke huid hebben, zij worden wel vaker beledigd, maar deze hoeveelheid en deze aard hebben we niet eerder meegemaakt. Dat zegt wel wat, dan gaat het veel te ver.’

Soms volledig onbereikbaar

De telefooncentrale van het ziekenhuis is soms volledig onbereikbaar doordat alle lijnen tegelijk bezet zijn. ‘Dat leidt ertoe dat mensen die het ziekenhuis bellen omdat ze als patiënt of als familie informatie nodig hebben, langer moeten wachten of er helemaal niet doorheen komen”, aldus de woordvoerder.

Het ziekenhuis zegt contact te hebben met de politie. ‘We kijken wat we verder kunnen doen, maar we laten het hier niet bij zitten.’