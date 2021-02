Rutte: geen structurele salarisverhoging voor zorgmedewerkers

Demissionair premier Mark Rutte wil geen structurele salarisverhoging voor zorgmedewerkers invoeren. ‘Dan praat je echt meteen over heel groot geld,’ zegt hij tijdens het coronadebat op donderdag. Hij vraagt zich hardop af waar hij dat structurele geld moet vinden, en bovendien: ‘Het lijkt mij illusoir dat een kabinet dat aan het aftreden is, dat wij dat nog doen. Dat vind ik niet fair, dat kun je niet aan een aftredend kabinet vragen.’

SP-leider Lilian Marijnissen vindt het op haar beurt ‘niet fair’ om aan medewerkers in de zorg te vragen om ook voor de aankomende derde golf weer ‘vooraan staan om de klappen te vangen”. Ze wijst op een door de Tweede Kamer aangenomen voorstel dat ‘alleen de partij van de minister-president en minister De Jonge niet hebben gesteund”, voor een beter salaris en betere arbeidsvoorwaarden voor het zorgpersoneel.

Marijnissen stelt voor om dan in ieder geval voor het komende jaar het salaris voor deze groep te verhogen, en dan in een volgend kabinet te regelen dat het structureel wordt. Maar ook dat wees de premier van de hand. Volgens hem vinden zorgmedewerkers salaris belangrijk, ‘maar ook heel veel andere zaken rondom autonomie, opleiding, beheersing van ‘waar sta ik vandaag te werken’.’ Daarvoor heeft het kabinet wel maatregelen en geld vrijgemaakt, aldus Rutte. ‘Het eerste wat we moeten doen, is dat helemaal uitvoeren.’