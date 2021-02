Rutte: komend weekend weer naar avondklok kijken

Premier Mark Rutte wil nog niet vooruitlopen op een eventuele verlenging van de avondklok. De ‘politieke afspraak’ is dat de maatregel volgende week woensdag afloopt, aldus Rutte. Hij benadrukte donderdag in een debat met de Tweede Kamer dat de coronasituatie sinds de invoering van de avondklok niet beter is geworden.

Aan de invoering van de avondklok ging veel discussie vooraf. Het kabinet overlegt zondag in het Catshuis weer over de aanpak van de coronacrisis en heeft de experts van het Outbreak Management Team (OMT) om een nieuw advies over de maatregel gevraagd. Het OMT vergadert vrijdag.

Veel reden tot optimisme is er niet, merkte Rutte op. ‘De adviseurs van het OMT zijn zeer bezorgd”, aldus Rutte. Volgens de nieuwste inzichten verspreidt de Britse variant van het virus zich nog sneller en is deze nog besmettelijker dan eerder werd gedacht. ‘Je hoopt dat de hemel openbreekt en de zon gaat schijnen, maar daar is niet veel aanleiding voor.’

Coalitiepartijen VVD en CDA zeiden eerder in het debat te kunnen leven met een verlenging, als het OMT dat adviseert. Wat de beslissing compliceert is dat de avondklok een kleine twee weken geleden werd ingevoerd, en de impact van een maatregel doorgaans pas na ten minste veertien dagen kan worden beoordeeld.

Ook GroenLinks, de PvdA en 50PLUS - drie partijen die voor de avondklok stemden - zeggen met een verlenging te kunnen leven. GroenLinks en PvdA willen wel eerst het nieuwe OMT-advies afwachten. Met deze partijen, plus VVD en CDA, zou er een meerderheid zijn voor verlenging.