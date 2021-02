Rutte: niet direct boete voor scholen die maandag nog niet openen

Hoewel de meeste scholen volgens Rutte klaar zijn om aanstaande maandag weer te openen, geldt dat nog niet voor allemaal. Maar het is niet zo dat scholen dicht mogen blijven, stelde hij. ‘Er is wel gewoon een onderwijsplicht en de scholen moeten op een gegeven moment wel open.’

Normaal gesproken komt de Inspectie eerst met een onderzoek als er iets niet op orde lijkt op een school, legt een woordvoerder uit. Daarna komt mogelijk een ‘herstelopdracht”, waarin staat hoe de school de fout moet rechtzetten. Als aan die opdracht niet wordt voldaan, volgen er mogelijk sancties, zoals het stopzetten van de financiering.

Irritatie

Maar zo’n traject is vaak langdurig en volgens de woordvoerder nu niet aan de orde. Het gaat volgens hem om een acute situatie, aangezien de scholen over een paar dagen al open moeten. Ook is het de vraag hoe lang de scholen die niet open willen hun deuren gesloten houden. De ruim dertig scholen van de Brabantse organisatie Lowys Porquin blijven dicht tot in ieder geval het begin van de carnavalsvakantie, die daar op 15 februari begint.

In de Kamer was irritatie over de voorbereiding van de heropening van het basisonderwijs. Volgens verschillende partijen, waaronder de SP en de PvdA, voelden scholen zich overvallen en weten ze niet goed hoe ze een veilige heropening kunnen garanderen. Afgelopen woensdag sprak demissionair onderwijsminister Arie Slob met het onderwijsveld hoe de heropening eruit moet zien. Volgens de premier is dit duidelijk met onderwijspartijen gedeeld, en wordt er al weken gesproken over heropening.