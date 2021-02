Stadion van Willem II wordt locatie voor vaccinaties

Bij het stadion van voetbalclub Willem II in Tilburg kunnen mensen zich laten vaccineren tegen het coronavirus. De vaccinatielocatie in het Koning Willem II Stadion gaat komende dinsdag open. De eersten die zich er kunnen laten inenten, zijn thuiswonende 85-plussers. Op den duur moeten er ongeveer 1600 mensen per dag worden gevaccineerd, meldt de GGD Hart voor Brabant.

Bij het stadion van ADO Den Haag staat ook al een prikplek, en ook een parkeerterrein bij het TT-circuit in Assen is in gebruik om mensen te vaccineren. Ook in de sporthallen van topkorfbalclub Deetos in Dordrecht en volleybalclub Orion in Doetinchem worden mensen gevaccineerd.