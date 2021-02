PO-Raad denkt dat gros basisscholen maandag open gaat

De PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, verwacht dat verreweg de meeste basisscholen maandag weer open gaan. ‘Schoolbesturen hebben de absolute intentie om zo goed als het gaat en zo veilig als het gaat open te gaan. Natuurlijk zijn er zorgpunten, maar de intentie is en was: we gaan open”, laat een woordvoerder weten.