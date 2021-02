Boa’s in Utrecht mogen boetes uitschrijven aan fietsers

De gemeente hoopt door de extra inzet het verkeersgedrag te verbeteren. ‘Daarbij hebben zij speciale aandacht voor de drukke kruispunten in de stad waar veel fietsers komen. De handhavers kunnen een boete geven als dat nodig is. De gemeente zet ook posters en sociale media in om fietsers bewust te maken van veilig fietsgedrag”, zo maakte Utrecht donderdag bekend.

De proef is er gekomen na een aangenomen motie in de Tweede Kamer. Het doel is te kijken of boa’s meer bevoegdheden kunnen krijgen. De gemeente werkt hierbij samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie en het Openbaar Ministerie. Agenten hebben ruim 130 boa’s voor hun nieuwe taken opgeleid. De handhavers beginnen eerst met een ‘introductieperiode’, daarna gaan zij over tot het uitschrijven van boetes. Na de zomer maakt burgemeester Sharon Dijksma bekend of de proef is geslaagd of niet.

Fietsers in de Domstad nemen het niet altijd nauw met de verkeersregels. Een rood verkeerslicht wordt bijvoorbeeld veelvuldig genegeerd. De gemeente met de grootste fietsenstalling ter wereld noemt zich een echte fietsstad. Voor de coronacrisis stapten dagelijks ruim 125.000 mensen op hun tweewieler op weg naar school, de winkels, het station of het werk.